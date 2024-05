Präsident verärgert: Fliegt Xavi doch bei Barça raus?

Lange hat Joan Laporta dafür gekämpft, dass Trainer Xavi seinen ursprünglich eingereichten Rücktrittsgesuch revidiert und auch in der kommenden Spielzeit beim FC Barcelona an der Seitenlinie steht. Nun sollen der Präsident und weitere Verantwortliche der Katalanen aber von einigen Aussagen des Übungsleiters empfindlich getroffen worden sein.

Wie der katalanische Radiosender ‚RAC1‘ berichtet, steht sogar wieder eine Trennung im Raum. Grund dafür sind Inhalte eines Interviews mit Xavi bei ‚Movistar‘. Darin hatte der einstige Barcelona-Profi betont, die wirtschaftliche Lage des Vereins sei schlimmer als vor 25 Jahren. Man müsse jetzt „abwarten, wie sich die wirtschaftliche Situation und das Financial Fairplay entwickeln“.

Xavi backt kleine Brötchen

Damit einhergehend will Xavi die Ansprüche von Fans und Klubumfeld herunterschrauben. Und genau das soll dem widersprechen, was Kluboberst Laporta und Xavi selbst am 24. April im Haus des Präsidenten vereinbarten. Dem Bericht zufolge „sahen sich beide in die Augen und beschlossen“, dass Xavi weitermacht und die Mannschaft wieder in die europäische Spitze führt.

Der Radiosender erwähnt zudem, dass weder Laporta noch Sportdirektor Deco mit dem Barça-Tross zum Auswärtsspiel gegen UD Almería (wurde um 21:30 Uhr angepfiffen) gereist sind. Offiziell aus terminlichen Gründen.