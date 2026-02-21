Endlich volljährig: Karl bekommt neuen Bayern-Vertrag

Von einer weiteren Vertragsanpassung bei Lennart Karl ist beim FC Bayern zwar keine Rede mehr, die Verhältnisse des Offensivtalents sind aber auch so längst geregelt. „Er hat sich hervorragend geschlagen, daher werden die entsprechenden Klauseln in seinem Profivertrag aktiviert. Niemand muss sich Sorgen um Lennart machen“, erklärte Max Eberl bereits vor einem Monat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Heißt im Klartext: Bei der Vertragsverlängerung im vergangenen Sommer wurde direkt auch die automatische Umwandlung in ein Profipapier vereinbart. Diese greift heute um Mitternacht, wenn der Youngster seinen 18. Geburtstag feiert.

Die bisherige Vertragslaufzeit bis 2028 wird sich dann automatisch bis 2029 verlängern. Eine Gehaltserhöhung auf zwei Millionen Euro brutto komplettiert das überaus üppige Profivertrag-Geburtstagsgeschenk.