25 Millionen für WM-Fahrer Nakamura

Keito Nakamura hat das Interesse zahlreicher europäischer Vereine auf sich gezogen. Nach FT-Informationen haben Olympique Marseille, der FC Everton und Besiktas den 25-Jährigen auf dem Zettel. Sein aktueller Klub Stade Reims bleibt jedoch knallhart bei der Ablöseforderung von 25 Millionen Euro, was ein Interessent bereits zu spüren bekommen hat: Ein erstes Angebot in Höhe von 18 Millionen Euro hat der französische Zweitligist abgelehnt.

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Nakamura steuerte in der vergangenen Saison in 32 Pflichtspielen 14 Treffer und drei Vorlagen bei und hat sich somit für ein WM-Ticket mit der japanischen Nationalmannschaft empfohlen. Der Außenbahnspieler stand in allen vier Partien der Samurai Blue in der Startelf und hatte mit einem Tor und einem Assist in der Gruppenphase auch erheblichen Anteil am Weiterkommen der Asiaten. In Reims steht der Rechtsfuß noch bis 2028 unter Vertrag.