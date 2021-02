Liverpool macht Corness zum Profi

Dominic Corness wird seine Entwicklung bei seinem Heimatklub fortsetzen. Wie der FC Liverpool offiziell bestätigt, hat der gebürtige Liverpooler seinen ersten Profivertrag an der Anfield Road unterschrieben.

Corness wird seit seinem fünften Lebensjahr bei den Reds ausgebildet. Seit 2019 gehört der heute 17-jährige zentrale Mittelfeldspieler der U18 der Liverpooler an.

