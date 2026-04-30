Vier Neuner für den BVB

Braucht Borussia Dortmund im Sommer einen neuen Mittelstürmer? „Wir haben auf der Position Serhou Guirassy (30) und Fábio Silva (23). Ich denke, da sind wir hervorragend aufgestellt“, ordnete Sportchef Lars Ricken zuletzt noch ein.

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Doch es ist ein offenes Geheimnis, dass Guirassy im Sommer bei einem passenden Angebot gehen will. Für festgeschriebene 35 Millionen Euro darf er zu ausgewählten Klubs wechseln. Und auch rund um Silva gibt es immer wieder Abgangsgerüchte. Grund genug, einen Blick auf Dortmunds Alternativen auf dem Neuner-Markt zu werfen.

Nick Woltemade (24/Newcastle United)

Geht es nach den FT-Lesern, sollte der kriselnde DFB-Stürmer im Sommer in die Bundesliga zurückkehren. Gerüchte um den BVB gab es bereits, diese wurden jedoch auch schnell wieder eingefangen. Klar ist: Ein Woltemade-Kauf übersteigt die wirtschaftlichen Möglichkeiten des BVB. Eine Leihe könnte jedoch interessant sein.

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Gonzalo García (22/Real Madrid)

Das Eigengewächs steht bei Real auf dem Abstellgleis und hat für sich ein klares Ziel ausgemacht: Nach Informationen der ‚Bild‘ kann sich der Mittelstürmer einen Wechsel in die Bundesliga gut vorstellen. Der BVB zeigt neben Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart Interesse. 30 Millionen Euro wäre García den Schwarz-Gelben unter Umständen wert, heißt es. Real fordert aktuell noch das Doppelte.

Nicolò Tresoldi (21/Club Brügge)

Der Torjäger der deutschen U21-Auswahl spielt eine gute Saison in Belgien, traf in 53 Pflichtspielen 18 Mal. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind unter anderem auch Tottenham Hotspur und Bayer Leverkusen an Tresoldi interessiert. 25 bis 30 Millionen stehen als Ablöse im Raum.

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Fisnik Asllani (23/TSG Hoffenheim)

Ähnlich teuer wäre auch Asllani, der aber immerhin per Ausstiegsklausel wechseln darf. Der Hoffenheimer Shootingstar hat einen großen Markt. Mit seiner Spielstärke ähnelt er eher Woltemade als den Knipser-Typen García und Tresoldi.