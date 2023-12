Schalke verpennte Undav-Transfer

Der FC Schalke 04 ließ sich offenbar Deniz Undav durch die Lappen gehen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass die Königsblauen zu keinem Zeitpunkt Kontakt zu dem 27-jährigen Torjäger aufgenommen haben. Zur Erläuterung: Undav bot sich vor zwei Jahren bei den Knappen an, sagte in einem Interview mit ‚Sport1‘, dass Schalke sein Lieblingsklub in Deutschland ist. Der Stürmer führte seinerzeit aus: „Absolut. Wenn sie aufsteigen gerne. Obwohl: Für Schalke würde ich auch in die zweite Liga wechseln – trotz meiner aktuellen Torquote in der ersten Liga. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.“

Undav ging bis zu diesem Zeitpunkt für Royale Union Saint-Gilloise in Belgien auf Torejagd, wechselte 2022 zu Brighton & Hove Alibion und wurde diesen Sommer von den Seagulls an den VfB verliehen. Für die Schwaben erzielte der Rechtsfuß in bislang elf Einsätzen neun Tore. Dem Vernehmen nach kann der derzeitige Tabellendritte der Bundesliga Undav für zwölf Millionen Euro dauerhaft unter Vertrag nehmen.