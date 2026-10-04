Portugal: Neuer Kapitän adelt Ronaldo

Portugal-Kapitän Bruno Fernandes (32) hat sich zum Nationalmannschaftsaus von Cristiano Ronaldo (41) geäußert. Bei der Pressekonferenz vor dem heutigen Nations League Spiel gegen Norwegen (20:45) sagt er: „Was Cristiano betrifft, so habe ich mit ihm gesprochen, und was ich ihm gesagt habe, wiederhole ich hier: Das Wichtigste ist, dass Cristiano Ronaldo, egal was auch immer passiert, immer das größte Symbol unserer Nationalmannschaft, unseres Fußballs und unseres Landes bleiben wird. Aufgrund dessen, was er nicht nur in Portugal, sondern weltweit geleistet hat.“

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Außerdem zeigt Fernandes die Situation in der portugiesischen Nationalmannschaft auf und betont, dass es keine Unstimmigkeiten innerhalb des Teams gibt: „Hier gibt es keine Spaltungen in der Nationalmannschaft. Jeder Verein sollte seine Angelegenheiten hinter verschlossenen Türen regeln, und ich denke, genau so sollte auch die Nationalmannschaft funktionieren – und ich bin überzeugt, dass sie das auch tun wird.“