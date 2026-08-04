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Bundesliga

WM-Knipser Lukic in die Bundesliga?

von Lukas Weinstock - Quelle: digisport.ro | iamsport.ro
Jovo Lukić feiert sich nach seinem Tor @Maxppp

Jovo Lukic könnte bald in Deutschland aufschlagen. Das rumänische Portal ‚digisport.ro‘ berichtet, dass die TSG Hoffenheim und der FC St. Pauli den bulligen Stürmer beobachten. Zudem seien Besiktas und Stade Rennes am bosnischen Nationalspieler interessiert.

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Laut dem Online-Portal ‚iamsport.ro‘ ruft Lukics Arbeitgeber FC Universitatea Cluj drei Millionen Euro Ablöse auf. Bei der WM kam der 27-Jährige zweimal zum Einsatz. Im Auftaktspiel gegen Kanada (1:1) gelang dem vertraglich bis 2029 gebundenen Linksfuß sogar ein Treffer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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