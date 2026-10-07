Neue Station für Brdaric

Der deutsche Trainer Thomas Brdaric hat einen neuen Job. Der 51-Jährige trainiert ab sofort Al-Bukiryah in der zweiten Liga von Saudi-Arabien. Zuvor war Brdaric im Kosovo beim FC Malisheva als Trainer tätig.

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Als Spieler war Brdaric unter anderem für Bayer Leverkusen, Hannover 96 und den VfL Wolfsburg aktiv. Als Trainer ist der Ex-Stürmer ein echter Wandervogel und stand unter anderem bereits in Kuwait, Nordmazedonien, Indien und Albanien an der Seitenlinie.