SPL
Neue Station für Brdaric
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@Maxppp
Der deutsche Trainer Thomas Brdaric hat einen neuen Job. Der 51-Jährige trainiert ab sofort Al-Bukiryah in der zweiten Liga von Saudi-Arabien. Zuvor war Brdaric im Kosovo beim FC Malisheva als Trainer tätig.
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📝 خبر | أنهت إدارة #نادي_البكيرية إجراءات التعاقد مع المدرب الألماني توماس برداريتش لتولي قيادة الفريق الأول في #دوري_الأولىUnter der Anzeige geht's weiter#البكيرية https://t.co/wQ4yhnySfN— نادي البكيرية (@ALBUKIRYAH_FC) October 6, 2026
Als Spieler war Brdaric unter anderem für Bayer Leverkusen, Hannover 96 und den VfL Wolfsburg aktiv. Als Trainer ist der Ex-Stürmer ein echter Wandervogel und stand unter anderem bereits in Kuwait, Nordmazedonien, Indien und Albanien an der Seitenlinie.
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