FC Bayern: Eberl erläutert Kompany-Verpflichtung

Wenig überraschend ist Sportvorstand Max Eberl überglücklich, dass der FC Bayern vor knapp zwei Jahren Vincent Kompany als Cheftrainer installiert hat. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli am Samstag (18:30 Uhr) erklärte der 52-Jährige die damaligen Beweggründe: „Wir haben sportlich versucht einzuschätzen, was er in Anderlecht und Burnley gemacht hat. Wir haben die Art des Fußballs, die Vinnie mit seinen Mannschaften gezeigt hat, erkannt und gehofft, dass es genauso funktionieren kann.“ Der Plan ging voll auf, die Münchner jagen in dieser Saison einen Rekord nach dem anderen und haben noch die Chance auf das Triple.

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Anlässlich des 40. Geburtstags von Kompany holte Eberl anschließend zur Lobeshymne auf den Belgier aus: „Die Art und Weise, wie Vinnie Mensch und Trainer miteinander verbindet, das ist schon außergewöhnlich. Diese Kombination, in einer Art und Weise eine Mannschaft zu führen, einen Verein zu repräsentieren, das ist ganz besonders.“ Kompany hat aus seinen ersten 100 Pflichtspielen mit dem FC Bayern 76 Siege geholt und kann auf einen Punkteschnitt von 2,41 zurückblicken.