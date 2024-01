Guirassys Haltung zum Bayern-Interesse

Der VfB Stuttgart muss derzeit jeden Tag mit der Sorge leben, dass ihm mit Serhou Guirassy der Toptorjäger abhanden kommt. Für festgeschriebene 17,5 Millionen Euro darf der 27-jährige Stürmer bis zum 1. Februar wechseln. Nach FT-Infos haben Manchester United, Newcastle United, der AC Mailand und die AS Rom Interesse.

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth beschreibt die Situation gegenüber dem ‚kicker‘: „Unsere Strategie ist, auf alles vorbereitet sein zu wollen. Mehr als das können wir nicht tun.“ FT weiß, dass unter anderem Evann Guessand (22/OGC Nizza) ein Nachfolge-Kandidat beim VfB ist.

Doppelspitze mit Kane?

Doch vielleicht wechselt Guirassy ja auch erst im Sommer. Dann – so berichtete am Dienstag die ‚Bild‘ – könnte auch der FC Bayern ins Rennen einsteigen. Guirassys Ausstiegsklausel steigt im Sommer moderat an, 20 Millionen Euro Ablöse wären fällig. Für die Bayern kein Problem.

Doch was hält Guirassy von einem Wechsel zum Rekordmeister? Laut ‚Sky‘ kann er sich diesen unter gewissen Umständen vorstellen, abhängig von der Qualität der Münchner Bemühungen. Voraussetzung wäre wohl, dass ihm eine Rolle als Sturmpartner von Harry Kane (30) in Aussicht gestellt wird. Backup wolle Guirassy jedenfalls nicht sein.

Wie ‚Sky‘ weiter berichtet, sind die Bayern über alle Details bei Guirassy unterrichtet. Damit dürften neben der gewünschten Rolle auch Ausstiegsklauseln und Gehaltsvorstellungen gemeint sein. Aktuell bestehe jedoch kein Kontakt zwischen dem Guineer, der mit seinem Nationalteam am Afrika-Cup teilnehmen wird, und dem FCB.