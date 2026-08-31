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HSV-Duo besteht Medizincheck

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Fábio Vieira am Ball für den HSV @Maxppp

Der Hamburger SV kann zeitnah einen Doppelschlag verkünden. Laut ‚Sky‘ haben Fábio Vieira (26) und Zakaria El Ouahdi (24) die medizinischen Untersuchungen in der Hansestadt erfolgreich hinter sich gebracht. Am heutigen Montag sollen die Verträge unterzeichnet werden.

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Kreativspieler Vieira kommt vom FC Arsenal zurück, bindet sich bis 2030 und kostet neun Millionen Euro. Zudem berichtet der Pay-TV-Sender von einer kleinen Weiterverkaufsbeteiligung. Rechtsverteidiger El Ouahdi wird vom HSV mit einem bis 2031 datierten Arbeitspapier ausgestattet, der KRC Genk erhält acht bis zehn Millionen Euro Ablöse.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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