Monaco-Angebot für Lokonga

Albert Sambi Lokonga (23) ist in den Fokus der AS Monaco gerückt. Wie FT aus Frankreich erfuhr, hat der Klub aus dem Fürstentum ein Angebot über acht Millionen Euro für den Mittelfeldspieler beim FC Arsenal eingereicht. Die Offerte wurde vorerst abgelehnt. Ob ein Transfer damit komplett vom Tisch ist, wird sich noch zeigen.

Lokonga kommt bei den Londonern nicht so recht in Tritt, durfte in der Liga nur sechsmal ran. Ein Leihwechsel würde aus Gunners-Sicht Sinn ergeben, doch die Monegassen wollen den Rechtsfuß ihrerseits festverpflichten. Der Vertrag des Belgiers läuft noch bis 2026.

