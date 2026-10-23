Klare Meinung: Kovac-Verlängerung war ein Fehler

Für die FT-User ist die Sache klar: Borussia Dortmund hätte den Vertrag mit Niko Kovac nicht verlängern sollen. Mit 62 Prozent der Stimmen fiel das Ergebnis der jüngsten Umfrage deutlich aus. Der BVB-Coach verlängerte seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben kürzlich bis 2029. Seitdem ließen die Leistungen der Dortmunder allerdings überwiegend zu wünschen übrig.

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Kann Niko Kovac den BVB zu Titeln führen? Ja, er ist der richtige Mann für den Posten Nein, der BVB hätte nicht verlängern dürfen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

In der Champions League gab es eine überraschende Auswärtsniederlage gegen Bodö/Glimt (0:1), gegen CL-Außenseiter Sabah FC reichte es nur zu einem wenig überzeugenden 2:1-Sieg und in der Bundesliga kam der BVB nicht über ein 0:0 gegen Union Berlin hinaus. Für die FT-User kommt die Vertragsverlängerung mit Kovac zu früh.