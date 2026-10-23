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Bundesliga

Klare Meinung: Kovac-Verlängerung war ein Fehler

von Emanuel Schultz
1 min.
Niko Kovac als Trainer von Borussia Dortmund @Maxppp

Für die FT-User ist die Sache klar: Borussia Dortmund hätte den Vertrag mit Niko Kovac nicht verlängern sollen. Mit 62 Prozent der Stimmen fiel das Ergebnis der jüngsten Umfrage deutlich aus. Der BVB-Coach verlängerte seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben kürzlich bis 2029. Seitdem ließen die Leistungen der Dortmunder allerdings überwiegend zu wünschen übrig.

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Kann Niko Kovac den BVB zu Titeln führen?
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In der Champions League gab es eine überraschende Auswärtsniederlage gegen Bodö/Glimt (0:1), gegen CL-Außenseiter Sabah FC reichte es nur zu einem wenig überzeugenden 2:1-Sieg und in der Bundesliga kam der BVB nicht über ein 0:0 gegen Union Berlin hinaus. Für die FT-User kommt die Vertragsverlängerung mit Kovac zu früh.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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