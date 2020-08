Birmingham findet Bellingham-Ersatz

Birmingham City verstärkt sich im Mittelfeld. Wie der englische Zweitligist verkündet, wird Jon Toral künftig das blaue Trikot überstreifen. Der 25-jährige Spanier kommt ablösefrei von Hull City und unterzeichnet einen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Der beim FC Barcelona ausgebildete Linksfuß soll die Lücke schließen, die Jude Bellingham (17) mit seinem Transfer zu Borussia Dortmund aufgerissen hat. In den vergangenen drei Spielzeiten lief Toral für Hull auf. In 56 Pflichtspielen erzielte er vier Treffer und lieferte zehn Assists.

✍️ We are delighted to announce the return of Jon Toral.