Transferzeugnis: Note 5 für einen PSG-Star

Der amtierende Champions League-Sieger Paris St. Germain legte im Sommer eine sehr ungewohnte Transferphase hin. Die Ausgaben für neue Profis lagen mit 152 Millionen Euro zwar nicht gerade niedrig, doch wegen Einnahmen in der Höhe von über 330 Millionen Euro machte der Scheichklub vor der Saison ein großes Plus – das erste seit der Spielzeit 2019/20.

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Der Saisonstart geriet national etwas holprig. Neben der Niederlage im Supercup gegen den damals noch von Dino Topmöller trainierten RC Lens (0:1) konnte PSG keines der ersten drei Ligaspiele gewinnen. Aktuell steht der Hauptstadtklub jedoch bei sieben Pflichtspielsiegen in Serie und hat klar in die Spur gefunden. Die Sommerneuzugänge spielen dabei aber größtenteils nur eine untergeordnete Rolle.

Maghnes Akliouche – Note 3,5

Akliouche stammt aus der Jugend der AS Monaco und hat sich in den vergangenen Saisons im Fürstentum auf dem offensiven Flügel einen Namen gemacht. Paris legte für den 24-Jährigen 50 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch. Dieser kam wettbewerbsübergreifend bereits zwölfmal zum Einsatz, sammelte dabei aber lediglich drei Torbeteiligungen und fiel gegenüber seinen Konkurrenten vor allem im Bereich Effektivität deutlich ab.

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Seine Vielseitigkeit und starke Technik sind ein großer Pluspunkt. Der zwölffache französische Nationalspieler ließ sein Potenzial immer wieder aufblitzen, noch zeigt er sich jedoch deutlich zu inkonstant und muss sich im Staraufgebot erst noch etablieren.

Ferran Torres – Note 2

Etwas überraschend verließ WM-Finaltorschütze Ferran Torres (26) Mitte August den FC Barcelona und heuerte für 48,5 Millionen Euro Ablöse in Paris an. Auch wegen der häufigen verletzungsbedingten Ausfälle in der PSG-Offensive darf der Spanier regelmäßig in der Startelf ran und liefert in der Sturmmitte bisher gute Zahlen. Sieben Tore und eine Vorlage in zehn Einsätzen sind eine ordentliche Quote.

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In der Chancenverwertung hat Torres, wie zuvor bei Barça, aber noch ordentlich Luft nach oben. Spielerisch fügt sich der Rechtsfuß gut in die Mannschaft ein, kann bei Bedarf auf mehreren Positionen agieren.

Mika Godts – Note 5

Der Belgier gilt bereits seit Jahren als absolutes Toptalent und stand auf den Wunschlisten einiger europäischer Topklubs. PSG erhielt den Zuschlag und überwies für den 21-jährigen Flügelspieler 45 Millionen Euro an Ajax Amsterdam. Godts ist ein brillanter Eins-gegen-Eins-Spieler und kann auf engstem Raum sehr effektiv sein. Doch der Start bei seinem neuen Klub verlief für das ehemals gehypte Wunderkind nicht nach Wunsch.

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Bisher steht nur ein Startelfeinsatz in der Liga zu Buche, dazu kommen wettbewerbsübergreifend einige Jokereinsätze. In sieben Partien stand Godts insgesamt lediglich 203 Minuten für die Franzosen auf dem Feld, dabei gelang dem Dribbler eine Vorlage. Da muss mehr kommen. Durch den Kreuzbandriss von Khvicha Kvaratskhelia (25) dürfte Godts in der kommenden Zeit deutlich mehr Chancen bekommen. PSG denkt aber auch schon an einen möglichen Wintertransfer.

Lucas Digne – Note 3

Der 33-jährige Routinier wurde für sieben Millionen Euro von Aston Villa verpflichtet, um mehr Erfahrung ins Team zu bringen und einen guten Backup auf der linken Abwehrseite für Nuno Mendes (24) und Lucas Hernández (30) zu haben. Mehr wurde nicht erwartet, daher sind lediglich 247 Minuten Einsatzzeit wenig überraschend.

Der Start des 64-fachen französischen Nationalspielers verlief dennoch etwas enttäuschend, zwischenzeitlich kursierten Gerüchte über mangelndes Engagement im Training. Zuletzt stand Digne jedoch in der Liga zweimal in Folge in der Startelf.

Khalil Ayari – ohne Note

Der talentierte Flügelspieler wurde nach der Verpflichtung für 1,5 Millionen Euro von Stade Tunisien direkt an USL Dunkerque weiterverliehen. Dort kommt der tunesische Nationalspieler regelmäßig zum Einsatz und sammelte bisher in neun Spielen zwei Scorerpunkte. Die Verpflichtung ist eher auf die Zukunft gemünzt.

Alessandro Longoni – ohne Note

Ähnlich verhält es sich mit Longoni. Der 18-Jährige stammt aus der Jugend des AC Mailand und ist 2024 U17-Europameister mit Italien geworden. Ablösefrei kam er im Sommer in die französische Hauptstadt und soll langsam an das Team herangeführt werden. Einmal kam er für die U21 zum Einsatz.

Fazit – Note 3

Paris hat sich in diesem Sommer überraschend zurückhaltend auf dem Transfermarkt gezeigt. Während Torres bisher ordentlich funktioniert, hat Godts noch deutlich Luft nach oben. Die schwere Verletzung von Kvaratskhelia könnte jedoch eine große Gelegenheit für den jungen Belgier darstellen, sich ins Team zu spielen. Digne ist ein solider Backup.

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