Chelsea rechnet mit Abraham-Verlängerung

Die Ankunft von Timo Werner wird aus Sicht des FC Chelsea wohl keine negativen Auswirkungen auf die Zukunft von Tammy Abraham haben. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, geht Trainer Frank Lampard nach wie vor davon aus, dass sich der 22-jährige Stürmer langfristig an die Blues binden wird. Abrahams Vertrag läuft 2022 aus.

Der gebürtige Londoner hat nach einigen Leihjahren bei anderen Klubs in dieser Saison den Durchbruch bei Chelsea geschafft. 15 Tore stehen in 34 Pflichtspielen zu Buche. Nachdem bekannt geworden war, dass es Werner aller Voraussicht nach an die Stamford Bridge ziehen wird, kamen jüngst Fragen zu Abrahams Zukunft auf.