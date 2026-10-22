Quansah vermeidet Bayer-Bekenntnis

Jarell Quansah (23) trifft am heutigen Donnerstag (18:45 Uhr) mit Bayer Leverkusen in der Europa League auf OFI Kreta und hielt sich nach der Ankunft auf Fragen zu seiner Zukunft auffällig bedeckt. „Ich muss mich einfach darauf konzentrieren, in dieser Saison zu spielen. Ich spiele so viele Spiele wie möglich und versuche, mich zu verbessern. Mehr kann ich nicht tun“, zitiert die ‚Bild‘ den Engländer.

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In Leverkusen steht Quansah noch bis 2030 unter Vertrag. Allerdings besitzt sein Ex-Klub FC Liverpool eine Rückkaufoption, die es den Reds ermöglicht, den Innenverteidiger im Sommer für 70 Millionen Euro zurückzuholen.