Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Quansah vermeidet Bayer-Bekenntnis

von Emanuel Schultz - Quelle: Bild
Jarell Quansah im Bayer-Trikot @Maxppp

Jarell Quansah (23) trifft am heutigen Donnerstag (18:45 Uhr) mit Bayer Leverkusen in der Europa League auf OFI Kreta und hielt sich nach der Ankunft auf Fragen zu seiner Zukunft auffällig bedeckt. „Ich muss mich einfach darauf konzentrieren, in dieser Saison zu spielen. Ich spiele so viele Spiele wie möglich und versuche, mich zu verbessern. Mehr kann ich nicht tun“, zitiert die ‚Bild‘ den Engländer.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Leverkusen steht Quansah noch bis 2030 unter Vertrag. Allerdings besitzt sein Ex-Klub FC Liverpool eine Rückkaufoption, die es den Reds ermöglicht, den Innenverteidiger im Sommer für 70 Millionen Euro zurückzuholen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bayer 04
Jarell Amorin Quansah

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bayer 04 Logo Bayer 04 Leverkusen
Jarell Amorin Quansah Jarell Amorin Quansah
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert