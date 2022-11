Demme: Winterflucht aus Neapel?

Diego Demme könnte die SSC Neapel im Winter verlassen. Laut Informationen von ‚RBlive‘ und der ‚MZ‘ plant der Mittelfeldspieler einen Wechsel in der anstehenden Transferperiode. Konkrete Vereine nennt das Portal dabei nicht, allerdings waren Napolis Achtelfinalgegner Eintracht Frankfurt, der FC Valencia sowie die TSG Hoffenheim in der Vergangenheit am mittlerweile 30-Jährigen interessiert.

Demme, der aufgrund eines Knöchelbruchs den Saisonstart verpasste, findet sich trotz seiner Genesung auf der Bank wieder. In der laufenden Spielzeit kommt der ehemalige DFB-Kicker (ein Länderspiel) auf enttäuschende drei Kurzeinsätze. In der Bundesliga ist Demme kein Unbekannter. Der Rechtsfuß streifte sich vor seinem Wechsel nach Neapel das Trikot von RB Leipzig über. Für die Sachsen absolvierte er 214 Pflichtspiele.