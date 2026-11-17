Robin Gosens kehrt früher als zunächst erwartet ins Mannschaftstraining des FC Schalke 04 zurück. Der 32-Jährige nahm am heutigen Dienstag am öffentlichen Training teil. Im Spiel gegen Hoffenheim hatte er sich nach einem Zusammenprall mit seinem Teamkollegen Loris Karius (33) am Knie verletzt.

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Während bei Karius schnell Entwarnung gegeben werden konnte, war bei Gosens zunächst von einer längeren Ausfallzeit ausgegangen worden. Diese Befürchtung hat sich nun nicht bestätigt. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es dennoch: Wie die ‚WAZ‘ berichtet, hat sich Talent Luca Vozar (19) am Oberschenkel verletzt und wird den Schalkern vorerst fehlen.