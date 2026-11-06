Bayern-Boss kontert Kane-Kritik

Christoph Freund widersprach den Zweifeln von Dietmar Hamann an einer Vertragsverlängerung mit Harry Kane (33) deutlich. Auf der heutigen Pressekonferenz des FC Bayern bezog der Sportdirektor Stellung zu den kritischen Aussagen des TV-Experten und unterstrich sein Vertrauen in den englischen Torjäger: „Er hat alles übertroffen, was von Experten vorausgesagt wurde. Wir sind absolut überzeugt, dass er mit seiner Einstellung und Persönlichkeit sein Level hochhalten und uns guttun wird.“

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Freund ergänzte: „Wenn wir davon nicht überzeugt wären, hätten wir nicht verlängert. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Da bin ich überzeugt, das wird er auch die nächsten Jahre zeigen.“ Am gestrigen Donnerstag hatte TV-Experte Hamann die Kane-Verlängerung bei ‚Sky‘ hinterfragt: „Ob er in den nächsten drei Jahren weiterhin so viele Tore schießen wird, bleibt abzuwarten. Es ist ein gewisses Risiko.“