Neuer Interessent für Mavropanos

Konstantinos Mavropanos könnte es im Winter in die Süper Lig verschlagen. Wie die türkische Tageszeitung ‚Takvim‘ berichtet, zeigt Besiktas Interesse an einer Verpflichtung des 28-Jährigen. Die Türken planen, im kommenden Transferfenster ein Angebot für den Innenverteidiger abzugeben, der bei West Ham United noch bis 2028 unter Vertrag steht.

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Mavropanos hat mit den Hammers den Gang in die zweite Liga mitangetreten und präsentiert sich dort in hervorragender Verfassung: Der Ex-Stuttgarter wurde jüngst als Spieler des Monats September ausgezeichnet. Auch mit der griechischen Nationalmannschaft gelang es dem Rechtsfuß zuletzt, das DFB-Team mit zwei starken Auftritten zu ärgern. Im vergangenen Sommer wurde Mavropanos unter anderem mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.