Diese Traumelf gibt es im Sommer ablösefrei

Im Tor steht niemand geringeres als Frankreichs Nummer eins Mike Maignan (30). Die Dreierkette vor ihm bilden seine Nationalmannschaftskollegen Dayot Upamecano (27) und Ibrahima Konaté(26) sowie Englands Auswahlspieler Marc Guéhi (25). An allen drei Abwerhühnen sind die größten Klubs Europas dran.

Die Doppelsechs besteht aus zwei Ex-Schalker: Sowohl Leon Goretzka (30) als auch Weston McKennie (27) könnten einen Markt in der Premier League haben. Bei Serge Gnabry (30) spricht gerade viele für eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Genau wie Julian Brandt (29) bei Borussia Dortmund müsste er dafür aber Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Bernardo Silva (31) dagegen will seinen Klub Manchester City eigentlich schon seit Jahren verlassen. Im Sommer dürfte es so weit sein.

Auch die Doppelspitze hat es in sich: Dusan Vlahovic (25) verdient bei Juventus Turin fürstlich, muss sich bei seinem nächsten Klub aber wohl mit weniger Kohle anfreunden. Die Bayern gelten seit Wochen als interessiert. Und dann ist da ja noch Stürmer-Legende Robert Lewandowski (37), für den es beim FC Barcelona wohl nicht mehr für einen neuen Vertrag reicht. Es wartet also ein spannender Transfersommer auf alle Fans.

Die Topelf der Spieler mit auslaufendem Vertrag