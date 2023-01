El Clásico in der Wüste I Juve blamiert sich

Messi bleibt Europa treu

Im Sommer läuft der Vertrag von Lionel Messi bei Paris St. Germain aus. Der Superstar kann seit Jahreswechsel seine Zukunft selbst gestalten. Messis Vertragssituation ist auch in Saudi-Arabien bekannt. Al Hilal soll dem 35-jährigen Weltmeister nun ein astronomisches Gehalt von 300 Millionen Euro pro Saison geboten haben. Laut der ‚Sport‘ bringt das die Pläne des Argentiniers allerdings nicht ins Wanken. Fußballbegeisterte sehen Messi auch im kommenden Jahr auf der europäischen Bühne, denn der Star will nach wie vor seinen Kontrakt bei PSG um ein weiteres Jahr verlängern. Bei den Franzosen würde Messi zwar nur einen Bruchteil von dem aus der Wüste gebotenen Gehalt verdienen, aber auch nicht am Hungertuch nagen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Spanisches Finale in Arabien

Das Finale des spanischen Supercups zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona bestimmt am heutigen Samstag die spanischen Schlagzeilen. Der El Clásico findet im Land des im Fußball mittlerweile omnipräsenten Saudi-Arabien statt. Anstoß ist am morgigen Sonntagabend um 20 Uhr in Raid. In den spanischen Medien wird von einem „Superfinale“ gesprochen. Auf der Titelseite der ‚Sport‘ stehen die beiden Torhüter Marc-André ter Stegen und Thibaut Courtois im Mittelpunkt. Die ‚as‘ konzentriert sich dagegen auf das Stürmer-Duell zwischen Robert Lewandowski und Karim Benzema. Stargast beim Showdown in der Wüste ist Cristiano Ronaldo, der seinen alten Kollegen von Real einen Besuch abstattete.

Lese-Tipp

Depay im Tausch zu Atlético?

Juve bekommt Klatsche

Gestern war das Spitzenspiel in Italien: Tabellenführer SSC Neapel empfing Juventus Turin. Das Ergebnis aus Napoli-Sicht lautete am Ende 5:1. Italienischen Medien feiern das Team von Luciano Spalletti für den Kantersieg gegen die Alte Dame. Der ‚Corriere dello Sport‘ spricht sogar von einer „Zerstörung“. Auf dem Titelblatt der ‚Gazzetta dello Sport‘ sieht man Maskenmann Victor Osimhen, daneben gedruckt eine Fette „+10“. Nach dem Sieg führt Neapel die Tabelle mit zehn Punkten Vorsprung an. Die junge Mannschaft ist auf dem besten Weg, den Titel nach Süditalien zu bringen. Juve hingegen erleidet den nächsten Rückstoß in dieser Saison.