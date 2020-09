Bosz über Neuzugänge: „Das reicht noch nicht“

Peter Bosz hofft bei Bayer Leverkusen auf weitere Neuzugänge. „Da wird ja noch was passieren. Mit Kai und Kevin haben wir eine Menge Scorerpunkte abgegeben. Natürlich haben wir mit Patrik einen sehr guten Spieler bekommen und mit Lennart Grill einen hochtalentierten Backup auf der Torhüterposition. Das reicht aber logischerweise noch nicht, da sind wir uns alle einig“, sagt der Cheftrainer gegenüber ‚Sport1‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem aktuellen Kader betrachtet Bosz die Werkself nicht als Mitfavorit auf einen Titel: „Ich will auch gerne Titel gewinnen – absolut. Wenn die Möglichkeit da ist, werden wir alles dafür tun. Man muss aber auch realistisch sein. Wenn man Stand jetzt den Kader sieht, muss man sagen: Dafür fehlt noch was. Wir haben noch knapp drei Wochen Zeit. Bis dahin werden Rudi Völler und Simon Rolfes als sportlich Verantwortliche an unserem Kader arbeiten.“