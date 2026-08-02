Riera-Provokation: Götze feuert zurück

Mario Götze (34) hat sich über die Zusammenarbeit mit Albert Riera bei Eintracht Frankfurt geäußert. Auf die Aussage des Ex-Trainer, dass auch ein Weltmeister nicht machen könne, was er will, reagiert der 66-fache deutsche Nationalspieler bei der ‚Bild‘: „Wenn er meint, dass er das so sagen muss, dann soll er es tun. Es ist aber – nennen wir es – interessant, dass er das so formuliert hat.“

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Götze erläutert: „Das würde ja voraussetzen, dass wir häufiger miteinander gesprochen hätten oder uns gut kennen würden. Das war de facto aber nicht der Fall. Wenn er meint, dass er das in seiner eigenen Wahrnehmung so interpretieren muss, dann soll er es gerne tun.“ Götze verlor unter Riera seinen Stammplatz und fehlte mitunter sogar im Kader. Dennoch verlängerte der Mittelfeldspieler seinen Vertrag in Frankfurt um eine weitere Saison. Es wird nicht seine letzte sein: „Ich bin noch Fußballer und bleibe es auch noch ein bisschen.“