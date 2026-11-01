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Bundesliga

Saibari bereits operiert: Bayern verkündet bittere Diagnosen

Den FC Bayern erreichen neue Hiobsbotschaften. Ismael Saibari und Serge Gnabry fallen längerfristig aus.

von Fabian Ley
1 min.
Serge Gnabry im Training @Maxppp

Dem FC Bayern brachen beim Klassiker gegen Borussia Dortmund (2:2) Ismael Saibari (25) und Serge Gnabry (31) verletzungsbedingt weg. Jetzt hat sich der deutsche Rekordmeister mit den bitteren Diagnosen gemeldet. Die Münchner verkünden, dass das Offensivduo „vorerst fehlen“ wird.

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Wie befürchtet, hat es Saibari besonders hart erwischt. Der Marokkaner zog sich laut Vereinsangaben einen Riss des Syndesmosebands im rechten Sprunggelenk zu. Der Sommerneuzugang sei sogar bereits erfolgreich operiert worden. Laut der ‚Bild‘ fällt Saibari mindestens drei Monate aus.

Der in den vergangenen Jahren so verletzungsgeplagte Gnabry erlitt eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel und muss der ‚Bild‘ zufolge vier bis sechs Wochen pausieren. Zum Gesundheitszustand von Michael Olise (24), der gegen den BVB ebenfalls angeschlagen vom Feld musste, hat sich Bayern zur Stunde noch nicht geäußert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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