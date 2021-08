Ronaldos Wechselwunsch – Ancelotti äußert sich

Cristiano Ronaldo könnte noch im laufenden Transferfenster zu einem neuen Verein wechseln. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, bereitet Star-Berater Jorge Mendes derzeit einen Wechsel vor. Im Zuge dieses Vorhabens habe Mendes seinen Schützling bei Manchester City und Pep Guardiola angeboten.

Während Ronaldo sich mit Juventus Turin auf die neue Saison vorbereitet, verweilt sein Vertreter in London und führt Gespräche mit verschiedenen Klubs, um seinen Klienten anzupreisen. Die italienische Sportzeitung berichtet weiter, dass CR7 bereits vor Monaten seinen Berater damit beauftragt habe, den Markt für ihn zu sondieren.

Faktor Kane & Mbappé

Wie konkret ein finanzstarker Klub die Fährte zu Ronaldo aufnimmt, hängt auch damit zusammen, ob mit Harry Kane oder Kylian Mbappé der nächste Dominostein fällt. Citys Transferziel Nummer eins bleibt Kane, für den man bereit ist, die für Jack Grealish gezahlten 117 Millionen Euro nochmal zu toppen. Sollte der Versuch scheitern, Kane unter Vertrag zu nehmen, dürfte sich Guardiola nach Alternativen umsehen.

Mbappé scheint nicht von seinem Wunsch abzuweichen, künftig für Real Madrid aufzulaufen. Entscheidet sich Paris St. Germain dafür, den Franzosen in diesem Jahr gehen zu lassen, könnte Ronaldo als Ersatz aus Turin kommen. Gerüchte um diese Konstellation halten sich seit einigen Tagen hartnäckig. Mit Neymar und Lionel Messi würde der portugiesische Weltstar ein historisches Angriffstrio bilden.

Kein Angebot für CR7

Laut Fabrizio Romano beharrt Juventus auf dem Standpunkt, dass bislang kein Angebot für Ronaldo eingegangen ist und man auch weiterhin mit dem 36-Jährigen plant. Ferner berichtet der Transfermarkt-Insider, dass eine Verpflichtung von Ronaldo weder bei City noch bei PSG Priorität besitzt. Die Scheich-Klubs gehen aktuell bei Kane respektive Mbappé in die Vollen. Eine Momentaufnahme, die sich natürlich schnell ändern kann.

Ancelotti für Ronaldo-Rückkehr

In Spanien hieß es derweil, dass sich Carlo Ancelotti über eine Rückkehr von Ronaldo freuen würde. Die Beziehung zwischen dem italienischen Trainer und dem Torjäger ist noch immer hervorragend.

Ancelotti sah sich in der Folge genötigt, via Twitter zu dementieren. Beißen die Königlichen in Paris bezüglich einer Mbappé-Verpflichtung allerdings auf Granit, könnte Ronaldo im Estadio Santiago Bernabéu vielleicht doch noch ein heißes Thema werden.