Verliert Bayern das nächste Talent?

Im Sommer könnte der deutsche Rekordmeister das 18-jährige Talent Guido Della Rovere verlieren. Der ‚Bild‘ zufolge wird der Linksfuß von italienischen und deutschen Klubs umgarnt. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der italienische U19-Nationalspieler war vor zwei Jahren von Cremonese für 240.000 Euro an den Bayern-Campus gewechselt, in diesem Kalenderjahr will er seinen sportlichen Durchbruch bei den Profis schaffen. In der zweiten Mannschaft der Bayern zeigt er starke Leistungen und steht bei vier Toren und zehn Vorlagen nach 24 Spielen. Bitter: Am Freitagabend musste er in der Partie bei den Würzburger Kickers verletzt ausgewechselt werden.