Samardzic: Leipzig oder doch Bayern?

Das Tischtuch zwischen Lazar Samardzic (18) und Hertha BSC scheint zerschnitten. Nach jüngsten Medienberichten will der hochveranlagte Spielmacher nur noch weg und drängt auf einen Wechsel zu einem größeren Kaliber. Samardzics Auswahl kann sich sehen lassen: Juventus Turin, der FC Barcelona, der AC Mailand sowie der FC Chelsea hatten zuletzt angeklopft.

Neu in dieser Reihe ist RB Leipzig – und nach einem Bericht von Gianluca Di Marzio umgehend an den anderen Mitbewerbern vorbeigezogen. Die Sachsen, so der international vernetzte Branchenkenner aus Italien, haben aktuell die besten Karten auf eine Verpflichtung des jungen Berliners. Sie stünden schon in Kontakt mit Hertha.

Interessant: Auch der FC Bayern beschäftigt sich laut Di Marzio mit Samardzic. Allerdings nehme der Champions League-Sieger im Gezerre um den Youngster noch eine Beobachterrolle ein. Grundsätzlich klingt es aber plausibel, dass der deutsche Branchenprimus eines der größten Talente des Landes auf seinem Radar hat.