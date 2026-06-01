Ablösepoker läuft: Diomande gibt Zusage

Yan Diomande ist aktuell eine der am heißesten gehandelten Aktien auf dem Transfermarkt. Abgeben will RB Leipzig den 19-Jährigen zwar nicht, nähern sich Angebote einer dreistelligen Millionenablöse, würden die Sachsen aber wohl keine andere Wahl haben, als den Shootingstar der vergangenen Saison zu verkaufen.

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Nach FT-Informationen hat Diomande Paris St. Germain bereits die Zusage für einen Wechsel gegeben. Auch zwischen Vertretern beider Vereine gab es schon zahlreiche Gespräche. Die Verhandlungen laufen dementsprechend auf Hochtouren.

Zuletzt wurde der Nationalspieler der Elfenbeinküste als Favorit auf das Erbe von Mo Salah (33) beim FC Liverpool gehandelt, auch der FC Bayern, Manchester City und Real Madrid wurden schon mit Diomande in Verbindung gebracht. Jetzt ist PSG vorgeprescht und hat aktuell die besten Karten im Poker um die Unterschrift des Rechtsfußes.