Rafael van der Vaart zieht im Rückblick auf seine zweite Zeit beim Hamburger SV ein vernichtendes Fazit. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ verrät der 43-Jährige: „Es hört sich heute komisch an, aber ich glaube, dass es nicht clever war, zum HSV zurückzugehen. Bei Tottenham war ich top, top, top. Ich wollte dem HSV helfen und dachte: Es kann nicht sein, dass sie runtergehen. Mein Herz hat für den HSV geschlagen, aber sportlich war es keine gute Entscheidung.“

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Im Sommer 2012 war van der Vaart nach Stationen bei Real Madrid und Tottenham Hotspur zum HSV zurückgekehrt. Nach einer vielversprechenden ersten Spielzeit, die die Rothosen auf dem siebten Platz beendeten, folgten zwei triste Jahre, in denen sich die Norddeutschen jeweils erst in der Relegation retten konnten. 2015 verließ der ehemalige offensive Mittelfeldspieler den Verein in Richtung Betis Sevilla.