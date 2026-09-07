Manchester United wird sich nicht um eine Verpflichtung von David Alaba (34) bemühen. Das berichten die ‚Manchester Evening News‘. Der seit Ende Juni vertragslose Profi passe nicht in das neue Transferschema der Red Devils. Vor allem die hohen Gehaltsansprüche und die zuletzt nachlassenden Leistungen sprechen demnach gegen eine Zusammenarbeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Prinzipiell wolle United nur ungern vereinslose Spieler verpflichten, da diese meist „aus gutem Grund“ ohne Anstellung seien. Diese Haltung könnte sich laut der Lokalzeitung nur ändern, falls Routinier Luke Shaw (31) sich eine schwere Verletzung zuzieht und der Klub dringend noch einen Linksverteidiger benötigt.