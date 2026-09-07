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Premier League

United trifft Alaba-Entscheidung

von Martin Schmitz - Quelle: Manchester Evening News
David Alaba bei der WM 2026 @Maxppp

Manchester United wird sich nicht um eine Verpflichtung von David Alaba (34) bemühen. Das berichten die ‚Manchester Evening News‘. Der seit Ende Juni vertragslose Profi passe nicht in das neue Transferschema der Red Devils. Vor allem die hohen Gehaltsansprüche und die zuletzt nachlassenden Leistungen sprechen demnach gegen eine Zusammenarbeit.

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Prinzipiell wolle United nur ungern vereinslose Spieler verpflichten, da diese meist „aus gutem Grund“ ohne Anstellung seien. Diese Haltung könnte sich laut der Lokalzeitung nur ändern, falls Routinier Luke Shaw (31) sich eine schwere Verletzung zuzieht und der Klub dringend noch einen Linksverteidiger benötigt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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