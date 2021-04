„PSG mit dem Rücken zur Wand“ gegen das „City of Dreams“

PSG sorgt für Katerstimmung

Das haben sie sich anders vorgestellt bei Paris St. Germain. Eigentlich wollten Neymar und Co. mit guter Ausgangslage im Halbfinal-Rückspiel bei Manchester City antreten, machten sich diese aber mit einer schwachen zweiten Halbzeit selbst zunichte. „Mit dem Rücken zur Wand“, fasst die ‚L’Équipe‘ die Situation nach der 1:2-Heimpleite treffend zusammen. „Zur Heldentat verdammt“, so die Schlagzeile von ‚Le Parisien‘, für den es nun in Manchester „ein Wunder“ braucht.

Unter der Anzeige geht's weiter

England huldigt City

Freilich gegensätzlich die Stimmungslage auf der Insel: Der ‚Guardian‘ sah ein „City of Dreams“ (Stadt der Träume), während die ‚Daily Mail‘ über die „perfekte Nacht für Pep“ berichtet. Kreativ titelt der ‚Daily Express‘ „Rallye les Bleus“ in Anlehnung an „Allez les Bleu“, womit die Franzosen üblicherweise ihre Nationalmannschaft anfeuern. Für die Skyblues, da sind sich alle einig, steht das Tor zum ersehnten Champions League-Finale nun ganz weit offen.

Trainercasting à la Juve

Für Juventus Turin war dagegen schon im Achtfinale der Königsklasse Feierabend. Noch schlimmer: Die Bianconeri haben als Vierter mit 13 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand nur noch marginale Chancen auf eine Titelverteidigung in der Serie A. Kein Wunder, dass Trainer Andrea Pirlo mehr als angezählt ist. Die ‚Tuttosport‘ widmet ihre Titelstory dem „Juve-Casting“ für dessen Nachfolge. Am wahrscheinlichsten sei eine Rückkehr von Massimiliano Allegri mit 50 Prozent. Die Chance, dass Zinedine Zidane (Real Madrid) Juve übernimmt, wird auf 30 Prozent taxiert. Gennaro Gattuso (SSC Neapel) werden 20 Prozent eingeräumt.