HSV-Schock: Neue Ermittlungen gegen Vuskovic

Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen Mario Vuskovic wieder aufgenommen. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ sieht die Behörde neue Ermittlungsansätze im Dopingverfahren gegen den 24-Jährigen, „die bislang keine Rolle gespielt haben“. Hintergrund: Vuskovic hatte Anfang des Jahres eine Frist verstreichen lassen, das Ermittlungsverfahren gegen eine Geldauflage im mittleren fünfstelligen Bereich einstellen zu lassen. Der HSV-Profi zahlte laut Bericht jedoch nicht, da er weiter fest von seiner Unschuld überzeugt ist.

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Vuskovic wurde im November 2022 für vier Jahre wegen EPO-Dopings gesperrt. Nach einer positiven B-Probe bestätigte der CAS die Sperre in einem Berufungsverfahren. Einige Experten äußerten Zweifel an den Analysemethoden, der Spieler bestand zwei Lügendetektortests, absolvierte ein Hautscreening und führte mehrere internationale Wissenschaftler an, die Analysen für einen falsch-positiven Test vorlegten – dennoch ohne Erfolg. Derzeit ist offen, ob es erneut zu einem Prozess kommen wird. Eigentlich läuft die Vuskovic-Sperre am 15. November ab, ein Comeback des Verteidigers ist beim HSV fest eingeplant.