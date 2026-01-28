Kompany reagiert auf Goretzka-Gerücht

Vincent Kompany macht sich keine Gedanken um einen möglichen Blitz-Abschied von Leon Goretzka. Angesprochen auf die Gerüchte um einen Wechsel zu Atlético Madrid sagte der Trainer des FC Bayern vor dem heutigen Champions League-Spiel gegen die PSV Eindhoven (21 Uhr): „In diesen letzten 48 Stunden, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich nur über PSV gesprochen und gar nicht darüber, welche Spieler noch dazukommen oder gehen sollen.“ Er könne da „nicht viel weiterhelfen“, so Kompany.

„Diese Entscheidungen werden nicht nur vom Cheftrainer getroffen“, führte Kompany aus, der auf die Führungsetage verwies und betonte, es gebe bei jeder Personalie Gespräche mit Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund. Die spanische ‚as‘ befeuerte gestern die Spekulationen um einen Goretzka-Wechsel zu Atlético. Für einen Wintertransfer soll Bayern 20 Millionen Euro fordern, im Sommer wäre der 30-jährige Mittelfeldspieler ablösefrei. Laut ‚Sky‘ geht die Tendenz zu einem Abschied nach der Saison, Goretzka soll offen sein für den Schritt ins Ausland.