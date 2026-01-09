Carrasco vor Europa-Rückkehr?

Yannick Carrasco könnte seine Karriere in der Serie A fortsetzen. Wie Fabrizio Romano berichtet, möchte der 32-Jährige den saudischen Klub Al Shabab noch im Januar verlassen und wurde einigen Klubs angeboten. Namentlich genannt wird Juventus Turin. Die Bianconeri sind seit längerer Zeit auf der Suche nach einem Flügelstürmer.

Der Wunschkandidat bleibt Federico Chiesa (28) vom FC Liverpool, die Reds wollen den 51-fachen italienischen Nationalspieler jedoch nicht ziehen lassen. Carrasco spielt seit Sommer 2023 in der Saudi Pro League. In bisher 58 Spielen für Al Shabab traf der Linksaußen 20 Mal und legte 14 weitere Treffer auf.