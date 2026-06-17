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Bundesliga

Schalke: Becker-Angebot liegt auf dem Tisch

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild
Vitalie Becker (l.) und Finn Porath (r.) nach einem Spiel @Maxppp

Der FC Schalke hat Vitalie Becker (21) inzwischen ein konkretes Verlängerungsangebot unterbreitet. Dem linken Außenbahnspieler liegt ebenso wie Dauerbrenner Soufiane El-Faouzi (23) ein unterschriftsreifer Vertrag bis 2030 vor, berichtet die ‚Sport Bild‘. Ob Becker diesen unterschreiben wird, steht jedoch auf einem anderen Blatt.

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Sollte Schalke mit dem deutschen U20-Nationalspieler nicht auf einen Nenner kommen, droht 2027 ein ablösefreier Abgang. Entspannter ist die Situation um El-Faouzi, der aktuell ohnehin bis 2029 gebunden ist. Während Becker ein Gehalt von 600.000 Euro in Aussicht gestellt wird, könnte sein Teamkollege künftig rund eine Million Euro jährlich einstreichen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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