Juve will Milinkovic-Savic – Bundesliga-Gerüchte um McKennie

Juventus Turin will im Januar auf die anhaltende Krise reagieren. Allem Anschein nach muss sich Massimiliano Allegri um seinen Job allerdings keine Sorgen machen. Vielmehr will die Alte Dame dem Vernehmen nach Veränderungen am Kader vornehmen. Als Verstärkung soll laut ‚Gazzetta dello Sport‘ Sergej Milinkovic-Savic von Lazio Rom verpflichtet werden.

Diese Entscheidung sei bei den Bianconeri im Anschluss an die Ligapleite am Samstagabend gegen den AC Mailand (0:2) gefallen. Die Verantwortlichen von Juve haben nach dem Spiel entschieden, dass die Unterschrift des 27-Jährigen in der kommenden Transferphase Priorität besitzt, so die italienische Sportzeitung.

Lazio verhandlungsbereit?

Dem Bericht zufolge wäre Milinkovic-Savic wohl für eine Summe von 50 bis 60 Millionen Euro zu haben. Nichtsdestotrotz werden harte Verhandlungen mit Lazio-Sportdirektor Igli Tare erwartet. Der ehemalige Bundesligaprofi rief in der Vergangenheit immer wieder eine Summe von 100 Millionen Euro für den serbischen Nationalspieler aus – natürlich auch, um Interessenten abzuschrecken.

In der laufenden Spielzeit befindet sich Milinkovic-Savic wieder in Topform. Wettbewerbsübergreifend erzielte der Box-to-Box-Spieler in zwölf Partien vier Tore und sammelte zusätzlich sieben Assists. Der wuchtige Achter wird auch die WM in Katar nutzen, um sich ins Schaufenster zu stellen.

Muss McKennie weg?

Um den Transfer zu finanzieren, könnten Verkäufe notwendig sein. Weston McKennie (24) ist einer der Kandidaten, die bei der Ankunft von Milinkovic-Savic Turin eventuell verlassen müssen. Laut ‚Gazzetta dello Sport‘ hat der US-Amerikaner, der einst für den FC Schalke 04 auflief, noch zahlreiche Verehrer in der Bundesliga.