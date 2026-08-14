Sollte die Verpflichtung von Zion Suzuki (23) nicht funktionieren, hat man bei Juventus Turin schon eine Liste an möglichen Alternativen parat. Laut ‚Gazzetta dello Sport‘ beschäftigt sich die Alte Dame mit Guglielmo Vicario (29/Tottenham Hotspur), Andriy Lunin (27/Real Madrid) und Anatoliy Trubin (25/Benfica Lissabon).

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Darüber hinaus berichtet ‚Calciomercato.com‘, dass auch die Spuren zu Noah Atubolu (24/SC Freiburg) oder Robin Risser (21/RC Lens) wieder heiß werden könnten. Ein Topkandidat hat sich bei den fünf genannten Torhütern bisher aber noch nicht herauskristallisiert.