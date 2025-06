Werder: Letzte Chance für Alvero und Malatini?

Skelly Alvero (23) und Julián Malatini (24) haben womöglich doch noch eine Zukunft bei Werder Bremen. Das bestätigt Leiter Profifußball Peter Niemeyer gegenüber der ‚Bild‘: „Horst (Steffen, Anm. d. Red.) hat sich per Video erste Eindrücke von unserem Kader und den einzelnen Spielern gemacht. Unsere Vorstellungen sind deckungsgleich. In der Vorbereitung wird sich dieses Bild von einzelnen Spielern weiter schärfen. Daher werden wir mit Julián und Skelly in die Vorbereitung gehen. Horst will ein Gefühl für die Spieler auf dem Platz bekommen.“ Alveros Vertrag in Bremen läuft bis 2028, Malatinis Vertragslänge ist nicht bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einer misslungenen Saison für beide Akteure galten sie als klare Leih-Kandidaten in diesem Sommer. Innenverteidiger Malatini war 2024 für zwei Millionen Euro vom argentinischen Klub Defensa y Justicia an die Weser gekommen, Sechser Alvero für 4,75 Millionen Euro aus Lyon.