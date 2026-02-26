Menü Suche
United-Rückkehr: Onanas klarer Plan

von Martin Schmitz - Quelle: The Guardian
André Onana will es bei Manchester United noch einmal wissen. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, will der 29-Jährige nach dem Ende seiner Leihe zu Trabzonspor, wo er bisher in 20 Einsätzen 30 Gegentore kassiert und viermal zu null gespielt hat, wieder Stammtorhüter bei den Red Devils werden.

Bis zum Sommer ist der kamerunische Nationalkeeper in die Süper Lig verliehen. Sein Vertrag bei seinem Stammverein ist noch bis 2028 befristet. Dort macht aktuell Senne Lammens (23) einen guten Job zwischen den Pfosten. Dennoch möchte Onana den Belgier herausfordern und strebt dem ‚Guardian‘ zufolge keinen Vereinswechsel an.

