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Bundesliga

Bayern diskutiert brisanten Neuzugang

Beim FC Bayern muss man auf einen möglichen Abschied von Manuel Neuer vorbereitet sein. Nach Ersatz wird längst Ausschau gehalten, diskutiert wurde auch eine Personalie mit gewisser Brisanz.

von David Hamza - Quelle: Bayern Insider
1 min.
Max Eberl bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern @Maxppp

Sollte Manuel Neuer (40) nach der Saison seine Karriere beenden, will der FC Bayern einen erfahrenen Schlussmann als neue Nummer zwei verpflichten, während Jonas Urbig (22) zum neuen Stammtorwart aufgebaut wird.

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Bekannt ist, dass Oliver Baumann (35/TSG Hoffenheim) und Daniel Heuer Fernandes (33/Hamburger SV) auf der Liste stehen. Eine andere Spur führt nach Köln, ist aber wohl schon wieder kalt.

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Wie im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ berichtet wird, wurde beim Rekordmeister über Marvin Schwäbe (30) vom 1. FC Köln diskutiert. Die Bedenken der Bayern-Bosse seien aber zu groß gewesen, konkrete Bemühungen daher sehr unwahrscheinlich.

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Hintergrund sollen potenziell drohende Spannungen zwischen Urbig und Schwäbe sein. Zu Beginn der Saison 2024/25 wurde Urbig in Köln zur Nummer eins gemacht, nach drei Monaten dann aber wieder von Schwäbe auf die Bank verdrängt.

Im Winter folgte der Wechsel nach München. Dort müsste sich Schwäbe nun wiederum hinter Urbig einsortieren. Dazu wird es wohl nicht kommen. Ohnehin bleibt vorerst abzuwarten, wie es mit Neuer weitergeht. Eine Entscheidung könnte noch einige Wochen auf sich warten lassen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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