Eriksens Meinung über die Bundesliga

von Lukas Hörster - Quelle: Sky Sports
Christian Eriksen applaudiert zu den Fans @Maxppp

Christian Eriksen spielt gerne in der Bundesliga. Der Altmeister des VfL Wolfsburg erklärt im Interview mit ‚Sky Sports‘: „Es ist eine sehr offene Liga. Eine Mannschaft kann in den letzten zehn Minuten 3:0 führen und am Ende steht es trotzdem noch 3:3. Es ist immer viel los und jedes Team will nach vorne spielen. Es ist eine spannende Liga, sowohl zum Zuschauen als auch um dort zu spielen.“

Eriksen hatte sich im September als vereinsloser Spieler den Wölfen angeschlossen. Seither lief er 15 Mal in der Bundesliga auf, erzielte ein Tor und gab vier Vorlagen. Der 33-jährige Spielmacher steht in der Autostadt noch bis 2027 unter Vertrag. Mit Dänemark will der Rekordnationalspieler (147 Länderspiele) an der WM im Sommer teilnehmen: „Das ist mein primäres Ziel.“

