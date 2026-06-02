City prescht vor: Aber Bayern-Kandidat Kroupi hat andere Pläne

Bei Junior Kroupi erhält der FC Bayern große Konkurrenz. Nach FT-Informationen legt sich Manchester City im Werben um den jungen Franzosen mächtig ins Zeug. Die Skyblues haben zuletzt bereits Gespräche mit dem 19-jährigen Stürmer geführt und würden ihn gerne ins Etihad Stadion lotsen. Inzwischen ruft der AFC Bournemouth eine Ablöse von über 100 Millionen Euro auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Bayern und City steht Kroupi auch beim FC Arsenal, dem FC Chelsea, dem FC Barcelona und Paris St. Germain auf dem Zettel, wie FT in Erfahrung bringen konnte. Kroupi selbst würde sehr gerne beim aktuellen Champions League-Sieger spielen, im Vergleich zu den konkurrierenden Interessenten liegt PSG bei den Bemühungen um Kroupi aber noch im Verfolgerfeld.

In der laufenden Saison gelang Kroupi bei den Cherries der finale Durchbruch. 13 Tore in 33 Premier League-Spielen brachten den bis 2030 gebundenen Offensivspieler auf den Radar zahlreicher europäischer Schwergewichte. Möglicherweise kommt es im Verlauf des Sommers zum Wettbieten.