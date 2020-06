West Ham Favorit bei Batshuayi?

West Ham United hat offenbar gute Chancen auf die Verpflichtung von Michy Batshuayi. Wie der englische ‚Express‘ berichtet, haben die Hammers derzeit die besten Karten im Rennen um den 26-jährigen Mittelstürmer, der beim FC Chelsea wohl keine Zukunft mehr hat.

Da die Verpflichtung von Timo Werner kurz bevorsteht, könnte Batshuayi in der Stürmer-Hierarchie der Blues auf Rang vier zurückfallen und ist somit abkömmlich. Trotzdem erhofft sich Chelsea laut dem ‚Express‘ eine stolze Ablöse von 45 Millionen Euro für den Belgier, der in der Rückrunde der Saison 2017/18 an Borussia Dortmund verliehen war.