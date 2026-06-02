Paderborn holt Awortwie-Grant

Der SC Paderborn bastelt weiter am Kader für die kommende Bundesliga-Saison. Nyamekye Awortwie-Grant (25) verstärkt die Ostwestfalen ab dem Sommer. Der 1,93 Meter große Innenverteidiger kommt von Energie Cottbus und kostet dem Vernehmen nach keine Ablöse, da sein eigentlich bis 2027 laufender Vertrag bei den Lausitzern aufgrund des Aufstiegs in die zweite Liga keine Gültigkeit mehr besaß.

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Paderborns Geschäftsführer Sport Sebastian Lange sagt über den Neuzugang: „Nyame hat in der vergangenen Drittligasaison mit herausragenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Er ist schnell, zweikampfstark und ein agiler Innenverteidiger, der trotz seiner bereits gezeigten Qualität weiterhin enormes Entwicklungspotenzial besitzt – um sich bei uns auch in der Bundesliga durchzusetzen.“ Zur Vertragslänge macht der SCP keine Angaben.