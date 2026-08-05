Paukenschlag: Endrick plant Real-Abflug

Nach einer starken Halbserie bei Olympique Lyon sah sich Endrick eigentlich gewappnet, um bei Real Madrid voll anzugreifen. Während die Königlichen eine erneute Leihe in Erwägung zogen, war für den Brasilianer klar, dass er sich unter José Mourinho durchbeißen will.

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Wenige Wochen später hat sich die Lage offenbar verändert. Laut Yagiz Sabuncuoglu liebäugelt der 20-Jährige mit einem Abschied. Mehr noch: Er habe den Madrilenen seinen Wechsel-Wunsch sogar schon mitgeteilt.

Dauerhafter Abschied möglich?

Ob Endrick einen dauerhaften Abschied anstrebt, ist zur Stunde noch nicht klar. Bislang hatte der Linksfuß eine Leihe jedenfalls kategorisch ausgeschlossen – ob sich auch in dieser Hinsicht die Meinung geändert hat?

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Theoretisch steht der Nationalspieler noch bis 2030 bei Real unter Vertrag, vor zwei Jahren war er für 47,5 Millionen Euro gekommen. Nach dem Abgang von Gonzalo García (22/FC Fulham) hat Real neben Endrick nur noch Neuzugang Carlos Espí (21) und Kylian Mbappé (27) als Mittelstürmer im Kader.