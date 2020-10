Dahoud vor erster DFB-Berufung

Bei der heutigen Nominierung für die anstehenden Länderspiele könnte ein neuer Name auftauchen. Wie der ‚Sportbuzzer‘ berichtet, wird Joachim Löw zum ersten Mal Mahmoud Dahoud (24) von Borussia Dortmund nominieren. Für den früheren deutschen Juniorennationalspieler wäre es die Premiere in der A-Nationalmannschaft.

Die Löw-Elf trifft am kommenden Mittwoch in Köln zunächst im Rahmen eines Freundschaftsspiels auf die Türkei. Im Anschluss folgen die beiden Nations League-Partien in Kiew gegen die Ukraine sowie erneut in Köln gegen die Schweiz.