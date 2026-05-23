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Werder: Dinkci träumt von der Rückkehr

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Eren Dinkci beim Mannschaftstraining von Werder Bremen @Maxppp

Der SV Werder Bremen könnte im Sommer womöglich den nächsten Anlauf bei Eren Dinkci wagen. Der Flügelspieler, der zum SC Freiburg zurückkehrt, sagt gegenüber der ‚Bild‘: „Es gab jetzt noch keinen Kontakt zu Werder. Aber ich würde niemals nie sagen. Vor allem als gebürtiger Bremer. Ich habe noch einen Traum. Ich möchte im Weserstadion ein Tor schießen. Das ist mir bisher noch nicht gelungen.“

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Zwischen 2019 und 2024 stand der 24-Jährige an der Weser unter Vertrag, dann folgte der Wechsel in den Breisgau. Schon im Winter war eine Rückkehr zum SVW Thema, letztlich landete der Rechtsfuß aber beim 1. FC Heidenheim. Wie es weitergeht, ist noch offen. „Ich habe in Freiburg noch Vertrag und der Plan ist, dass ich erst mal zurückkehre. Aber es gab noch keine konkreten Gespräche“, so Dinkci.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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